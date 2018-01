MSI quer montar “Timão” na Inglaterra

Coincidência ou não, um dia após se reforçar com os ex-corintianos Tevez e Mascherano, a diretoria do West Ham admitiu que está negociando uma parceria com a MSI, que administra o futebol do clube paulista.

“A diretoria confirma que existiram conversas sobre uma possível negociação, mas que elas ainda estão em um estágio muito inicial e não há certeza que uma oferta de compra do West Ham será feita”, divulgou a equipe londrina em comunicado à imprensa.

No ano passado, o homem forte da empresa, Kia Joorabchian, havia feito uma oferta para assumir o controle do time inglês. De acordo com a imprensa britânica, o iraniano estaria disposto a pagar 60 milhões de libras (cerca de R$ 240 milhões) para assumir o comando do time.

Os dirigentes do West Ham garantem que as contratações de Tevez e Mascherano não fazem parte dessa possível negociação. Acredite quem quiser.