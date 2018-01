Mulheres dentro e fora da quadra

Após 35 anos da conquista da medalha de bronze da Seleção Brasileira Feminina de Basquete, a primeira do País em Mundiais, o ginásio do Ibirapuera voltou a ser palco ontem da competição que teve estréia do Brasil com vitória sobre a Argentina (71 a 69).

Na competição, participam as 16 melhores equipes do mundo. São nada menos que 192 jogadoras. Se não bastasse a ‘mulherada’ do basquete, nossa equipe de repórteres Estadão/JT é composta por quatro mulheres (eu, Glenda Carqueijo; Heleni Felippe, Erika Akie e Valéria Zukeran). Os homens, dessa vez, são minoria: Milton Pazzi Jr. e Flávio Perez – o primeiro do portal do Estadão e o segundo da Rádio Eldorado.

Homens e mulheres juntos para levar ao leitor a melhor cobertura da competição dentro e fora da quadra. Não deixe de acessar o blog!