Mundo cheio de sósias

A Ana Maria Braga ainda mais loira, o Milton Neves com cabelo – sem peruca -, o Ubiratan Brasil com cabelo e não careca. Existe uma tese de que temos vários sósias pelo mundo. Mais uma vez, agora na Alemanha, pude constatar de que isso é verdade. Além do meu tio Viriato, do meu primo Ricardo e das personalidades que já citei, encontrei um senhor com a cara do meu pai. Quase perguntei: “Como o senhor chegou aqui? Cadê a mamãe?.” Meu sobrinho Eduardo, com aquele cabelão, tá cheio por aqui. Entre as crianças, tem um monte de Guilherme, meu outro sobrinho. Com as bochechas gorduchas e rosadas. Só não tem igual a minha mulher e minha filha. Estas são únicas.

