Muricy Ramalho tem argumentos para não mexer no time

O empate contra o São Caetano foi ruim para o São Paulo e o técnico Muricy Ramalho saiu de campo criticado por não ter mudado o time, o que, na teoria, aumentaria suas chances de vencer. Na prática, porém, a aposta pareceu correta. Analisando os últimos jogos do São Paulo, o time dificilmente sai perdendo no placar, um sinal de que os titulares tem sido eficientes.

A última derrota com sua melhor formação foi para o próprio São Caetano, na primeira fase do Paulistão. Aliás, são apenas duas no ano – a anterior foi para o Necaxa, no México, pela Copa Libertadores, que culminou com a perda de uma invencibilidade de 29 jogos.

Se a equipe não venceu, é porque falhou na hora de chutar a gol, tanto que o goleiro Luiz fez várias boas defesas no jogo, mas nenhuma espetacular. E quanto a isso o técnico, o máximo que pode fazer, é mexer com os brios de seus jogadores e ajustar posicionamentos (só tinha Borges como opção de goleador no banco). Além de contar com o brilhantismo de quem está em campo.

