Não acredito no Tricolor na Vila

O Santos levará a melhor diante do São Paulo, domingo, na Vila. Vai ser outro ‘jogaço’ do Campeonato Paulista, assim como foram Palmeiras e Santos e Corinthians e Palmeiras. Não dá para perder esse duelo por nada.

A pressão será enorme contra os são-paulinos, torcida pegando no pé, ambiente hostil… Isso faz diferença num clássico. E o técnico Vanderlei Luxemburgo não perde essa por nada. Ele sabe a importância de se vencer o jogo, ‘humilhar’ um rival direto pelo título. Pode até disparar na tabela, mas o que conta mesmo é o efeito psicológico que a vitória trará a seus jogadores, sobretudo num decisão lá na frente. A Vila será seu principal aliado. Ferverá feito um caldeirão.

Claro, não será fácil bater o Tricolor. Muricy Ramalho tem um São Paulo bem montado em todos os setores do campo. Mas ainda acho o time imaturo para vencer na Vila. Podem até me chamar de ‘mãe diná’, mas também não acredito que os times acabarão com 11.