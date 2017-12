Não é mera coincidência

O Campeonato Brasileiro vai chegando ao fim com a confirmação de que manter o treinador é sempre uma boa política no futebol.

Os seis primeiros colocados, justamente aqueles que estão disputando vaga na Libertadores, não trocaram de treinador durante o campeonato. Mesmo em momentos difíceis, as diretorias destes clubes apostaram na permanência do comando e na continuidade do trabalho, ou seja, seguiram aquilo que foi planejado.

O São Paulo, por exemplo, enfrentou três vice-campeonatos com Muricy Ramalho durante o ano, mas manteve o treinador e conquistou o título brasileiro.

A receita foi seguida por Inter (Abel Braga), Grêmio (Mano Menezes), Santos (Vanderlei Luxemburgo), Vasco (Renato Gaúcho) e Paraná (Caio Júnior). E todos terminam o Brasileirão muito bem.

Por outro lado, clubes como Palmeiras e Fluminense fizeram o oposto, trocando várias vezes de treinador, e ainda sofrem com a ameaça de rebaixamento.

Tem dirigente de clube que ainda precisa aprender muita coisa. Não custa nada olhar para o sucesso do rival e tentar seguir bons exemplos.