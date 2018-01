Não fez mil e já quer mais…

Ainda não foi neste domingo que Romário marcou o milésimo gol, durante a derrota do Vasco para o Botafogo, por 2 a 0, pelo segundo turno do Campeonato Carioca. Mas, mesmo sem atingir o feito, o artilheiro já pode ter um novo objetivo antes de encerrar a carreira: atuar nos Jogos Pan-Americanos do Rio, entre os dias 13 e 29 de julho.

Depois de a Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa) abrir uma brecha no regulamento e permitir que três jogadores de qualquer idade sejam inscritos para a disputa, o artilheiro se mostrou favorável à idéia e disse: “se me chamarem estarei lá”.

Sem a perspectiva de disputar os Jogos Pan-Americanos, Romário havia dito que encerraria a carreira quando o Vasco terminasse de disputar o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil, por acreditar que marcará o milésimo antes do fim dessas competições. O detalhe é que se o Baixinho participar mesmo da competição continental vai liderar um time de garotos em que todos poderiam ser seus netos.

Apesar de poder inscrever a seleção sub-20, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) disputará o Pan-Americano com a equipe sub-17. O time de atletas com 20 anos estará no Canadá participando, simultaneamente à competição carioca, o Mundial da categoria.

Mas na CBF há um clima contra a presença de Romário no pan-americano. A alegação é a de que o craque nada acrescentará aos garotos e ao esporte.