Neymar tem chance de ser eleito o melhor do mundo em 2015?

Após um início ‘tímido’ e de adaptação ao futebol europeu e aos companheiros de Barcelona, Neymar, na atual temporada, começa a mostrar a que veio. Em 2014/15, o brasileiro já marcou 37 gols (dois deles, aliás, decisivos para o time catalão chegar à final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, contra o Bayern de Munique). Como se não bastasse, ele também vem se destacando como ‘garçom’ de seu mais novo ‘parça’, Lionel Messi, e mostrando entrosamento e solidariedade com o uruguaio Luis Suárez. Os três, na atual temporada, além de somarem 114 gols e encantarem o mundo do futebol, ainda podem conquistar a tríplice coroa (Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Liga dos Campeões).

Agora, como peça fundamental e titular indiscutível do time de Luis Enrique, Neymar já começa a despontar no hall dos grandes craques da atualidade. Para muitos, é apenas questão de tempo para o brasileiro se tornar o melhor jogador do mundo. Você acha possível que o camisa 10 e capitão da seleção brasileira fature a Bola de Ouro já no ano de 2015?

Você acha possível que Neymar seja eleito o melhor jogador do mundo já em 2015? Sim, pois 'acertou' o time do Barcelona, finalista da Liga dos Campeões

Não, porque ainda está abaixo de nomes como Messi e Cristiano Ronaldo

Sim, mas depende do 2º semestre e de boas atuações na seleção

Não, mas pode faturar o prêmio em anos futuros View Results