Ninguém agüenta mais ver treino

Ufa, a Copa vai começar para o Brasil nesta terça-feira. Que delícia! Os jogadores não suportavam mais treinar, treinar e só treinar. E os jornalistas, como eu, não suportavam mais vê-los treinar. A bola vai, enfim, rolar. E, provavelmente, será bem tratada. Se caprichar um pouco, o Brasil chega à final. E com tranqüilidade. Mas precisa acabar com algumas frescuras. Tem gente na seleção que precisa parar de falar em perseguição da imprensa. Se não quiser pressão e preferir ficar escondido, longe das câmeras e dos jornais, então que vá jogar no Capivariano! Há um belo estádio em Capivari: o Carlos Colnaghi.

