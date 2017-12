Ninguém segura o tricolor?

Pois é, o São Paulo goleia em casa e ganha fora. Depois da virada de 2 a 1 em cima do Fluminense, será que o tricolor ainda vai dar uma tropeçada e permitir a aproximação de algum rival? Tudo pode acontecer, mas a cada rodada que passa fica mais difícil. Ainda mais quando se pensa que amanhã os dois concorrentes imediatos, Santos e Grêmio, se enfrentam. Um mata o outro. Ou morrem abraçados. Repito: surpress podem acontecer, porque o futebol é, dos esportes coletivos, aquele com maior grau de imprevisibilidade. Mas tudo indica que o caminho do São Paulo para o título clareou um pouco mais neste sábado.

