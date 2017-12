Nível cada vez mais baixo

O São Paulo conquistou o merecido e justo título brasileiro. Foi o melhor time, o mais regular de todos. Mas o campeonato, seguindo uma tendência preocupante nos últimos anos, teve um baixo nível técnico.

Com o êxodo cada vez maior dos jogadores brasileiros para fora do País, os clubes ficam sem boas opções para montar seus elencos. Assim, fica tudo muito igual, bem equilibrado, mas nivelado por baixo.

Um exemplo desse fenômeno pode ser visto na escolha do melhor jogador do campeonato. Neste ano, os favoritos são o goleiro Rogério Ceni e o volante Mineiro, ambos do São Paulo. Apesar de o prêmio ser merecido para os dois, o vencedor não terá o mesmo brilho de anos anteriores, como Tevez (em 2005, com Corinthians), Robinho (em 2004, com Santos) e Alex (em 2003, com Cruzeiro).

Famoso por revelar jogadores, o futebol brasileiro está ficando sem talentos. E o principal campeonato nacional sente o reflexo disso.