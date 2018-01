No Catar, técnico é punido por fumar

Durante a Copa do Mundo, os técnicos das seleções receberam uma recomendação da Fifa para não fumar durante os jogos, para evitar imagens que não condissessem com o espírito do esporte. No Catar, porém, a coisa é mais séria: o técnico suíço Michel Decastel, do Al-Ahli, foi expulso e suspenso por mais um jogo por fumar no banco de reservas, durante a partida de sua equipe contra o Al-Saad, na última sexta-feira, pela segunda rodada do campeonato nacional. Também deve levar uma multa em dinheiro. Vai sentir no bolso a necessidade de dar bom exemplo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.