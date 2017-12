No Dia dos Namorados

Hoje conheci melhor Leipzig, o lugar mais impressionante que já visitei. Seus cafés, creperias e sorveterias são extremamente agradáveis, as ruas estreitas, as construções imponentes … é a cidade eternizada por Goethe em Fausto, a cidade de Johann Sebastian Bach e a cidade de gente de todos os lugares, de todas as línguas.

No meio da multidão, holandeses e talianos em grupos, brasileiros sozinhos, sérvios, portugueses e um casal com pinta de americano.

Dia dos Namorados na Alemanha se comemora dia 14 de fevereiro, mas sou brasileiro e, por isso, o casal me prendeu a atenção. Olhavam os prédios maravilhados, tiravam fotos, espantavam-se com que o entendiam totalmente ou em parte e riam do que não entendiam. A História de Leipzig parecia fasciná-los bem menos do que a história que estavam construindo entre ambos.

E assim, meio tímido, confuso e nas entrelinhas, fica o recado de que estou morrendo de saudades à minha namorada…

