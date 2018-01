Norminha é voluntária no Mundial

A ex-jogadora Norminha que integrou a Seleção Brasileira Feminina de Basquete, bronze no Mundial de 1971, trabalha no Mundial como voluntária.”Em janeiro recebi a proposta da Confederação Brasileira de Basquete e topei na hora. Estou muito feliz em poder ajudar”, afirmou Norminha. Uma das tarefas de ontem foi informar os jornalistas que a impressora estava quebrada. “Fiquem tranqüilos que daqui a pouco trago as estatísticas para vocês”, dizia bem-humorada.

Norminha que atuava como ala comandou a equipe de 71 e sofreu para marcar a gigante russa Semenova. Norminha tem 1,67m, enquanto a russa, 2,11m. “Para marcá-la, eu tinha de ficar pulando e balançando os braços. Eu batia na cintura dela”, lembra Norminha.