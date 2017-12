Nós somos a Argentina deles

No Brasil, as principais propagandas de TV relacionadas à Copa mostram os argentinos como os adversários a serem batidos no Mundial — alguém se lembra de um comercial satirizando a seleção inglesa ou a italiana?

Aqui na Alemanha, os “argentinos” somos nós. Em todo outdoor há uma foto de um jogador alemão (pele branca, camisa branca, short preto) ao lado de um brasileiro (pele morena, camisa amarela, short azul). Na maioria das vezes, trata-se de um modelo, e não de um jogador “real” — prova que os direitos de imagem são respeitados.

A principal diferença aqui é que os anúncios de publicidade não são ofensivos ou jocosos, como os que fazemos em relação aos argentinos. Eles acham, sim, que os brasileiros são os adversários a serem batidos. Mas o tom é de respeito e admiração — no fundo, no fundo, o mesmo que sentimos pelos argentinos, certo?

