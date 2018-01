Notícias que apavoram

As canadenses, que pediram aos organizadores para comprar água mineral para escovar os dentes (vinte galões de cinco litros já foram utilizados), também ficaram com medo de vir a São Paulo para o Mundial Feminino de Basquete. A Federação do Canadá questionou os organizadores se não haveria problemas de segurança para os participantes do Mundial por causa das notícias internacionais sobre os ataques da facção criminosa PCC, em São Paulo. Pudera, lendo isso, quem não fica com medo?

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.