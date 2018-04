Nova camisa do Barcelona terá listras horizontais, diz jornal

O Barcelona pode começar a temporada com uma grande novidade. A edição desta terça-feira do jornal catalão Sport revela a camisa que o clube deve usar à partir de 2015/2016. O modelo, tido como “revolucionário”, tem as listras azul e grená da primeira camisa desenhadas em linhas horizontais.

Em 115 anos desde sua fundação, essa será a primeira vez que a equipe usará uma camisa em novo formato, já que tradicionalmente a troca entre as cores é realizada em linhas verticais. Apesar disso, a mudança deve ocorrer só na camisa 1. O segundo uniforme deve seguir a antiga tradição e deve ser apresentado nas cores vermelha e amarela, num modelo muito semelhante a segunda camisa da temporada passada.