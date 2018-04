Novak Djokovic frita ovo no chão das quadras do Aberto da Austrália

O tenista Novak Djokovic usou sua conta no twitter para mostrar como está calor nas quadras da Austrália. O atual número 2 do mundo fritou um ovo em uma das quadras onde está sendo disputado o primeiro Grand Slam da temporada. “Eu tenho o maior respeito e apreço por voluntários, crianças boleiras, os árbitros de linha e, claro, os fãs por lidarem com este calor nos últimos quatro dias. Isso mostra como está quente. Obrigado a todos por serem tão persistentes e apaixonados pelo nosso esporte”, escreveu o sérvio.

O forte calor já fez algumas vítimas no torneio, como o croata Ivan Dodig, que desistiu da competição. “Depois de 30 minutos de jogo eu não podia mais andar. Cheguei a pensar que poderia até morrer aqui”, afirmou.

Ontem um fotógrafo fez algo semelhante nas arquibancadas, mas ‘prevenido’ levou uma frigideira. Para chegar ao ponto de fritar um ovo, a temperatura da superfície deve estar próxima dos 60 ºC. A imagem abaixo foi registrada na partida entre o espanhol Rafael Nadal e o australiano Thanasi Kokkinakis, quando a temperatura ambiente chegou aos 44 ºC.