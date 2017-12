Novela dispensável

A Fifa ainda não deu seu aval, mas é possível que atenda o Real Madrid e autorize o clube a escalar Robinho na última rodada do Espanhol, domingo, contra o Mallorca. E, mesmo que a Fifa não autorize, o Real vai escalar o jogador de qualquer jeito. O jogo vale o título da temporada e a disputa é contra o arquiinimigo Barcelona. Esse é o tipo de briga dispensável e que só desgasta as partes (time, jogador, CBF e seleção). Além do mais, fica a pergunta: se um clube brasileiro estivesse na situação do Real e pedisse a liberação de um atleta, a CBF recusaria?

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.