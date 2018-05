Novo game do UFC terá Bruce Lee no modo Carreira

Febre no mundo dos esportes, o UFC vai buscar um número maior de fãs de uma forma inusitada. Produtora do jogo da entidade, a EA Sports divulgou o trailer do game com a presença de Bruce Lee. A inclusão do lendário ator e lutador, morto em 1973, foi confirmada após uma parceria entre a Electronic Arts e a Bruce Lee Enterprises.

Para adquirir o ex-lutador no jogo, que será lançado no dia 17 de junho, o jogador deve comprar o game na pré-venda ou terminar o modo Carreira a partir da dificuldade “Pro”. Além disso, a produtora também divulgou a capa do jogo, estrelada pelos meio-pesados Jon Jones e Alexander Gustafsson. Confira mais notícias sobre o jogo

Veja o trailer: