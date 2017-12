O analista do volante

Na Alemanha, assim como no Brasil, todo mundo dá palpite sobre futebol e há aqueles que defendem teorias mirabolantes.

Klaus, motorista de taxi, 46 anos, mora com dois filhos e um deles é, segundo o pai, fã número 1 de Marcelinho Paraíba, do Hertha Berlim. “É um jogador sensacional, mas que tem muitos altos e baixos.” Começou bem a análise, mas se empolgou.

De acordo com Klaus, Marcelinho teria tudo para ser um gênio do futebol e hoje estar ao lado de Ronaldinho Gaúcho na seleção. Não seria exagero, perguntei. “Não é não, deixa eu te explicar uma coisa, talento é tudo igual, não há diferença. Há apenas os que se dedicam mais e os que se dedicam menos”. Não retruquei, me parecia absurda demais a teoria para eu botar lenha na fogueira. “O Pelé é o maior exemplo disso. Se ele não se esforçasse, você acha que teria tido alguma importância?”, provocou.

