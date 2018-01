Norte-americano completa aquisição do Aston Villa

O empresário norte-americano Randolph Lerner assumiu definitivamente o controle do Aston Villa, clube da cidade de Birmingham que já foi campeão inglês sete vezes – a última delas em 1981. Ele já tinha cerca de 60% as ações, adquiridas no mês passado, mas fez uma nova compra e agora tem 85,5% da propriedade do clube.

O Aston Villa é um clube tradicional: foi fundado em 1874 e conquistou seis de seus títulos nacionais até 1910. “Foi o clube com que me familiarizei depois de começar a acompanhar a Premier League”, afirmou Lerner, que é proprietário do Cleveland Browns, time de futebol americano que joga na NFL, a liga profissional norte-aemricana.

Lerner é o segundo norte-americano a comprar um time da elite do futebol inglês. No ano passado, o Manchester United passou para o controle de Malcolm Glazer, dono de outro time de futebol americano, o Tampa Bay Buccaneers.