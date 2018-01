Muita gente anda dizendo que o Campeonato Brasileiro tem hoje sua decisão antecipada com São Paulo x Internacional. Não partilho dessa certeza, porque existe muita água para rolar ainda. Mas concordo que, em retrospectiva, esse jogo pode ficar marcado como decisivo, caso seja uma daquelas partidas épicas, cheias de emoção. Por exemplo, em caso de vitória do São Paulo, pode significar a retomada de um caminho perdido em função dos últimos maus resultados. Em caso de vitória do Inter, ele encosta no líder, mas com uma diferença – o time gaúcho na ascendente, o paulista na descendente.

E se acontecer um pífio 0 a 0? Nada muda e o São Paulo mantém a vantagem sobre o Inter, mas ainda assim a sombra da decadência continuará a pairar sobre o Morumbi. Um empate esplendoroso, um 2 a 2 emocionante, ou um 3 a 3 de arrebentar corações, mantém a tabela no mesmo lugar, mas confirma para a torcida que os dois melhores times estiveram em campo e serão eles a decidir o título até o final do campeonato.

Enfim, tantas são variáveis do futebol que o campeonato bem pode acabar com outro vencedor e isso não seria nenhuma grande surpresa. Afinal, tudo anda muito equilibrado no futebol brasileiro e esse equilíbrio se expressa nos números de uma tabela embolada. Mas não há como negar que São Paulo e Inter são os favoritos da vez. E nada melhor para quem gosta de futebol do que ver um favorito enfrentar o outro. Se essa partida é mesmo o começo do fim do Brasileirão 2006 só saberemos depois.