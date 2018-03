O Corinthians vai embalar?

A goleada sobre o Goiás animou o ambiente no Parque São Jorge. Dirigentes e jogadores do Corinthians esperam uma grande atuação contra o São Caetano, nesta terça-feira, pela Copa do Brasil. Uma boa apresentação servirá para o time entrar animado na Série B, no próximo sábado. Já um novo tropeço pode reviver a insegurança da torcida.

O São Caetano, apesar de ter vencido o Corinthians neste ano (3 a 1, pelo Paulistão), é um time muito fraco. Se não bobear, os alvinegros passa fácil no Morumbi.