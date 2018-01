O dia em que virei norte-americano

Assisti à derrota do Brasil para a França na sala de imprensa do estádio de Gelsenkirchen. E sofri muito. A enorme maioria dos jornalistas torceu pela França. Todos contra o Brasil. Me senti como um norte-americano na Olimpíada. O mundo torce contra os EUA. “Não agüento estes mascarados.” É a frase que mais escuto de quatro em quatro anos. Pois escutei a mesma coisa de vários jornalistas sobre a seleção brasileira. Argumentei contra esta tese e fui muito criticado. Para ver como são as coisas.

