O Flamengo mereceu o título do Carioca. Foi mais competente que o Botafogo. Claro que contou com a ajuda da arbitragem na final, naquele lance em que Dodô daria o campeonato para o Botafogo.

Mas ninguém pode dizer que o Flamengo venceu com injustiça.

