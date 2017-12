O Grêmio e o futebol brasileiro

Bem, e o título da Libertadores para o Grêmio era apenas sonho mesmo, miragem, delírio de torcida no qual muitos comentaristas também caíram. Os dois jogos foram aulas de futebol ministradas pelo Boca e pelo professor Juan Roman Riquelme. O de ontem foi impressionante. O Boca impôs seu jogo o tempo todo. Conduziu a partida e a definiu quando quis e como quis. Parecia brincadeira do gato com o rato. Em momento algum o Grêmio conseguiu colocar o ritmo que se esperava, de pressão contínua sobre a área argentina. Ficaram expostas todas as fraquezas do time gaúcho, sua incapacidade de articular movimentos e variá-los, oscilando entre a manjada jogada pela esquerda com Carlos Eduardo e Lúcio e chutões para frente e dentro da área. O Boca passeou. E pensar que o Grêmio eliminou o São Paulo e o Santos, tidos antes como as melhores equipes do País. Isso dá bem a medida da fragilidade do atual futebol brasileiro, que virou sucata em razão de uma política de exportação irresponsável. Está na hora de acordar. Aliás, já passou da hora. Encerrado o blá-blá-blá da “raça”, da “imortalidade”, do “somos os melhores do mundo” e outras baboseiras do tipo, sobra para o futebol brasileiro a excelente oportunidade para cair na real e se repensar. A fundo e a sério.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.