O insuportável tema Ronaldo

Os últimos dias foram os mais chatos aqui na Alemanha. Não só para mim… Tivemos de escrever páginas e páginas sobre RONALDO. Ele não nos suporta mais. E os jornalistas não suportam mais escrever seu nome.. Daqui a pouco, por força do hábito, vou assinar RONALDO em vez do meu nome – sem exagero. Quase não dormimos de quarta para quinta por causa do ‘bendito’ mal-estar do RONALDO. Passamos a madrugada buscando informações sobre a clínica, lembrando a convulsão de 98… Será que alguém ainda tem paciência de ler matérias sobre o RONALDO? Se vocês, internautas, não quiserem mais ler sobre RONALDO, por favor, mandem dezenas, centenas, milhares de e-mails para o Estadão. E digam: “Não queremos mais RONALDO”. Assim, quem sabe, nossos chefes não vão mais nos pedir tantos textos sobre o Fenômeno, o atacante fora de forma, o jogador do Real Madrid, o atleta campeão do mundo em 94 e 2002, o ex-cruzeirense… E, assim, vocês não precisarão mais ler tanto sobre RONALDO. Ufa! Desde já, agradeço a todos pela colaboração!

