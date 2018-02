O Inter entregou o jogo para rebaixar o Corinthians?

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, e alguns jogadores do time, como o goleiro Felipe, disseram que o Internacional foi um dos responsáveis pelo rebaixamento do clube à Série B, pois teria “entregado” o jogo para o Goiás no Serra Dourada – os goianos venceram por 2 a 1.

Os jogadores do Inter ficaram revoltados com as declarações dos corintianos e rebateram as acusações. Eles afirmaram que se empenharam no Serra Dourada e que não entraram em campo pensando em “rebaixar o Corinthians”.

A rivalidade entre os clubes não é nova e ganhou destaque principalmente pelo ocorrido no Brasileirão de 2005, quando o Corinthians conquistou o título depois do escândalo de arbitragem envolvendo Edilson Pereira de Carvalho.

Além disso, o ex-presidente corintiano, Alberto Dualib, disse, em conversas gravadas pela Polícia Federal, que o título de 2005 foi “roubado” – se referindo à arbitragem de Márcio Rezende de Freitas, que deixou de marcar um pênalti para o time gaúcho no empate com o Corinthians, no Pacaembu – se tivesse somado os três pontos nesse jogo, o Inter teria sido o campeão de 20005.

Mas será que os colorados entraram em campo no último domingo, 2, dispostos a se “vingar” e entregar o jogo para o Goiás? Eu não acredito. O Corinthians caiu por outros motivos (principalmente pela má administração), não pelo Inter.