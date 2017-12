O melhor guia da Alemanha

Se você pensa em viajar para a Alemanha, não pode dispensar os trabalhos do lépido e informadíssimo Giuliano Villa Nova, o simpático Juju Maionese, como gosto de chamá-lo. Ele conhece as terras germânicas de cima pra baixo e de um lado para outro. Tudo de trem. Se você quiser ir de Berlim para Munique, Juju sabe todos os melhores horários e como fazer para pegar o ICE, o trem-bala aqui da Alemanha. Eu mesmo não saio do hotel sem falar com Juju. Por isso, nas suas férias na Alemanha, procure Juju Maionese. O e-mail dele é maionese@juju.com.br.. Não venha para a Alemanha sem ele. Tchau!

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.