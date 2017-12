O atacante são-paulino Aloísio foi expulso de campo na derrota para o Náutico por 1 a 0, no último domingo, em Recife (PE), num lance isolado. No momento, ficou no ar a dúvida o motivo. Depois, o atacante reconheceu que xingou o árbitro Washington José Alves de Souza (AM). Eis o que aconteceu, relatado na súmula do jogo:

Por causa disso, Aloísio será julgado no Superior Tribunal de Justiça (STJD) e pode pegar mais de uma partida de suspensão.