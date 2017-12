Solícito e organizado, o alemão parece ficar triste quando lhe perguntam algo que não sabe responder. Fica quase deprimido. O recepcionista do hotel teve uma crise quando não encontrou minha reserva no computador (estava no nome da agência, não no meu). Ele olhava para o PC, para uns papéis e nada. Pedia repetidas desculpas por um erro que não era dele. Chamou duas colegas que, igualmente solícitas, também entraram em parafuso tentando encontrar o Mister Costa nos seus registros. E mais desculpas!

A angústia deles só acabou quando, por telefone, me avisaram que a reserva estaria no nome da agência. Os três funcionários, enfim, puderam respirar aliviados. A dor de cabeça deles estava de matar. Não é à toa que este é o País da Aspirina.

