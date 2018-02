O Palmeiras foi para a Libertadores, né?

Que o assunto da semana é queda do Corinthians para a Série B do Campeonato Brasileiro isto ninguém pode negar. Só se fala disto, seja no supermercado, no banco, na rua e, principalmente, no boteco.

A notícia é tão chocante – e alegre para alguns – que tudo virou ‘resto’, independente de qualquer outro assunto, seja sobre política, economia, a novela, ou até mesmo a preferido do povo brasileiro: a fofoca sobre a vida alheia.

É claro que, estes assuntos só ganham alguma importância se estiverem relacionados ao rebaixamento do Corinthians.

Na manhã pós-rebaixamento, quando fui à padaria, um rapaz puxou papo na fila e o assunto principal, é claro, foi o Corinthians. Ele me disse que era palmeirense, mas que, apesar de feliz pela ‘boa noticia’, se solidarizava com alguns corintianos, pois sabia como o rebaixamento era ruim.

Nada chocante até então, mas a pergunta a seguir deu bem a noção de como é possível ‘esconder’ algumas coisas. Ele, palmeirense, perguntou, quase em tom de afirmação, se o Palmeiras estava classificado para a Libertadores de 2008.