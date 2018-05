Não faltam camisas rubro-negras no Rio. Mas existe um lugar onde as cores mudam para preto e branco, além do verde: o Engenhão. No entorno do estádio só dá camisa do Botafogo, e os torcedores estão confiantes em vencer. Os palmeirenses também acreditam na vitória e chegaram espalhados por 11 ônibus fortemente escoltados pela polícia. A expectativa é de cerca de 30 mil torcedores. (MARCEL RIZZO, do Jornal da Tarde)