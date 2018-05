O quarteto ofensivo do São Paulo deve ser mantido?

A vitória por 3 a 0 do São Paulo sobre o CSA, pela Copa do Brasil, deu novo ânimo ao elenco tricolor. O quarteto ofensivo formado por Pato, Luis Fabiano, Osvaldo e Ganso não teve uma atuação primorosa no Morumbi, mas funcionou, e trouxe além da vitória, a classificação para o Tricolor.

A proposta de colocar Ganso pela direita funcionou parcialmente. Em alguns momentos o meia parecia perdido e sem saber que faixa de campo ocupar. Osvaldo também sofreu, isolado na esquerda, e esteve longe das boas atuações das últimas partidas. Pato e Luis Fabiano marcaram os gols da partida.

Com a nova formação, o Tricolor pode deslanchar nos próximos jogos? Dê a sua opinião!

