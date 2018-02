O que acontece com o São Paulo?

Perigosas essas derrapadas do São Paulo na reta final do Paulista. Amigos tricolores defendem que a derrota para o São Caetano foi proposital, para não ajudar concorrentes diretos na busca por vagas. Não acredito nisso. De forma alguma o técnico Muricy Ramalho deixaria isso acontecer. Tampouco os jogadores se sujeitariam a esse papelão. Impossível, amigos! Teve o tropeço no México e agora no Estadual. Isso pode tirar um pouco a concentração do grupo. Também serve para desacostumar torcedores, sempre festejando vitórias, recordes e gols.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.