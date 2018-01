O que fazer com Edmundo?

A comissão técnica do Palmeiras pretende usar Edmundo meio tempo apenas nas duas próximas partidas do time: agora contra o Ipatinga e no fim de semana diante do Guaratinguetá. Aos 36 anos e vindo de uma seqüência de três jogos, um deles clássico, o atacante não tem mais pernas para tanto. Optou-se então por usar o jogador 45 minutos em cada partida.

Cá entre nós, acho que Edmundo seria muito mais útil contra o Ipatinga, já que o Palmeiras perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 e agora precisa marcar gols para continuar na Copa do Brasil. Vai para o tudo ou nada.

Contra o Guará, o time pode se dar bem sem o craque. Realmente, é um dilema, pois as duas partidas são importantes para o Palmeiras. Fosse eu, apostaria 100% numa e deixaria para tentar vencer a outra na base da garra, coragem e dedicação.

Ocorre que Edmundo deve mesmo estar desgastado com tantos jogos. Não é mais menino. Ele já não foi tão bem diante do São Paulo. Precisa descansar, se motivar, ganhar fôlego. Teve três dias apenas para isso.

Será suficiente? Veremos.

