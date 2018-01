O Santos vai pagar o pato, ou melhor, o peixe?

Com a decisão de Romário em disputar o Campeonato Brasileiro, o Santos passou a ser o primeiro time paulista candidato a levar o gol mil do Baixinho. Mas, os santistas não precisam ficar com tanto medo de que o artilheiro vascaíno pague com a mesma moeda o que Pelé fez ao clube carioca.

Como Romário não abre mão de fazer o gol mil no Maracanã e em um jogo oficial, o Santos será o primeiro clube paulista a enfrentar o Vasco no Rio pelo Nacional, na nona rodada. Só que, antes deste confronto, o artilheiro vascaíno terá cinco oportunidades de marcar: Sport, na segunda rodada; Fluminense (4ª); Grêmio (5ª); Botafogo (rodada antecipada da 12ª); e Flamengo (7ª).

O time de São Januário ainda enfrentará o América-RN na estréia; Náutico (3ª); São Paulo (6ª); e Cruzeiro (8ª) mas todas essas partidas serão na casa do adversário e Romário não atuaria para tentar mais uma vez o feito histórico no Maracanã e chegaria a vez o Santos.

E, apesar de parecer impossível, do jeito que as coisas andam para Romário, não duvido nada. Até porque, as cãibras que apareceram ao final do jogo contra o Botafogo podem ser o indício de que uma contusão muscular está a caminho e o Baixinho seja forçado a fazer um repouso, desfalcando o Vasco em algumas rodadas iniciais do Brasileiro.