O São Paulo agradece

E assim, Santos e Grêmio, que perderam ontem, abrem mais o caminho para a disparada do São Paulo, que joga agora à noite, em casa, com a fraca Ponte Preta. Só falta agora se livrar do Inter, e pronto, título na mão. O Grêmio, ao perder para o Figueirense, mostrou que não é tão estável e consistente como se chegou a supor. Quanto ao Santos, que perdeu para o Juventude, bem, um time que não consegue ganhar um único jogo fora dos limites do seu Estado de origem, pode aspirar a quê? No máximo uma vaga na Libertadores e, olhe lá, hein? Tem de dar graças a Deus.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.