O São Paulo desacelera?

Em poucos dias o São Paulo perdeu duas invencibilidades, a geral e a do Campeonato Paulista. Bem, dirá o leitor, um dia tinha mesmo de perder, isso é da vida, e também sou da mesma opinião. O que deveria acender a luzinha amarela é outro fato: o São Paulo não se limitou a perder: jogou mal as duas partidas. Esteve irreconhecível contra o Necaxa, do México, e pouco produziu diante do São Caetano, que poderia ter vencido por mais se não perdesse tantos gols no segundo tempo. Sim, dirá o torcedor, mas o São Paulo jogou desfigurado no domingo. É verdade, mas não se dizia também que o São Paulo tinha o melhor elenco do futebol brasileiro? O que se viu no Anacleto Campanella foi outra coisa: sem vários titulares, o time não é o mesmo. Mas, tudo pode se resumir ao cansaço e as assim coisas entrariam no eixo depois de uma boa pausa para recuperação. É conferir.

