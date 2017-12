O São Paulo não jogou, e venceu

O 0x0 entre Santos e Inter caiu como luva para o São Paulo. Está a quatro pontos do segundo colocado, com um jogo a menos, e pode abrir sete se ganhar amanhã do Botafogo. Então, é o título. O jogo foi muito disputado, sem chances muito claras de gol. Talvez se o Santos tivesse jogado com a mesma determinação no domingo, não sofresse a derrota para o São Paulo na Vila. Fica a lição (óbvia): time grande tem de se impor também fora de casa, como fez o Santos, mesmo com suas limitações de sempre, no Beira-Rio. O fato é que o empate não serviu para nenhum dos dois. O Inter perdeu dois pontos na luta pelo título. E o Santos caiu para o quarto lugar, sendo ultrapassado pelo Grêmio. Precisa se cuidar para não perder a vaga na Libertadores. O Corinthians teve uma bela vitória contra o Atlético-PR fora de casa, e o Palmeiras se reabilitou diante do rebaixado Fortaleza. O destaque é a vitória do Corinthians, na garra da meninada. E também para a vitória do Flamengo sobre o Goiás, com gol de Obina, que é melhor do que o Eto’o.

