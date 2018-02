O sonho do ouro olímpico continua

A seleção brasileira sub-20 conseguiu no início da madrugada desta segunda-feira a classificação para o Mundial da categoria e a vaga na Olimpíada de Pequim, em 2008, com a conquista do título de campeão do Sul-Americano. Estão todos de parabéns. Mesmo com os muitos problemas que tiveram ao longo do torneio, os garotos conseguiram cumprir o objetivo.

A briga no jogo contra o Chile e o mau resultado parece que serviu para “dar liga” ao time, como bem disse Luiz Zanin no post abaixo. Os jogadores conseguiram se superar e fizeram a lição de casa.

Agora, todos ficamos à espera de que a CBF defina logo o planejamento para os Jogos Olimpícos. É certo que o time precisa de um técnico experiente para conquistar o título inédito e acabar com o incômodo histórico de amareladas no torneio. Nesse ponto, me questiono se Dunga é o mais indicado, mesmo com a boa campanha na seleção principal. Vamos aguardar as decisões dos cartolas.