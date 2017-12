O tira-teima é burro?

O São Paulo está onde está, entre outros motivos, porque sabe o que quer. Mostrou isso na Vila. Jogo tático até os 20 e poucos minutos, que começou a ser resolvido em favor do São Paulo logo em seguida. Belo gol de Mineiro em trama com Lenilson que fez muito bem o pivô. Gol construído, de time competente e é inútil se queixar de falta do Lenilson. Ávalos deu mole e ele fez a parte dele. No segundo tempo a história foi outra. Começou com bola no travessão, chutada por Reinaldo. O Santos dominou e, que me lembre, o São Paulo não ameaçou uma única vez o gol de Fábio Costa. Mas o Santos, dominando o jogo, não teve volume ofensivo para virar. E nem sequer empatar. Claro, houve aquele gol anulado. Impedimento? Repetiram o lance “n” vezes na TV e ninguém viu qualquer impedimento do ataque do Santos. Depois, o tira-teima deu impedimento de Rodrigo Tiuí, na origem do lance, por nove centímetros. Nove centímetros??? Sim. Pegue aí uma régua e veja o tamaninho que é isso. É um cigarro. SEm filtro. Será que o bandeira tem olho de lince para ver tanto? E o tira-teima, devemos acreditar piamente nesse aparelhinho da Globo? Nelson Rodrigues, quando o videotape contrariava seu comentário de algum lance, dizia, com toda a tranqüilidade: “o videotape é burro”. Por que o tira-teima deveria ser mais inteligente que o videotape?

