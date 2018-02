O Vasco e a arbitragem no Carioca

Em 7 de fevereiro, o árbitro Luiz Antonio Silva dos Santos teve atuação muito boa, de acordo com a crônica esportiva do Rio, no jogo América 2 x 1 Vasco, disputado no Maracanã, pelo 1º turno do Campeonato Carioca.

Luiz Antonio Silva dos Santos expulsou corretamente dois atletas do Vasco, o suficiente para despertar a ira do presidente do clube, Eurico Miranda.

O dirigente deixou o Maracanã naquela noite prometendo represálias ao árbitro.

O Campeonato Carioca prossegue, já estamos no segundo turno e o nome de Luiz Antonio Silva dos Santos nem sequer constou dos últimos sorteios na Federação de Futebol do Rio.

Já faz mais de um mês que ele foi alijado da competição.

