Olha o trem…

Essa aí é a foto do ICE (Inter City Express), o trem preferido de Wilson Baldini Júnior e da equipe do Estado, que tem viajado neste mês pela Alemanha. Viajar de ICE é tão bom quanto pegar um avião… ou até melhor.

A qualidade é idêntica: cadeiras confortáveis, banheiros limpos, informações sobre a viagem, e se você estiver na primeira classe, pode ouvir música ou assistir à TV. E os trens, que também são equipados com restaurante e bar, ultrapassam a velocidade de 200 km/h em alguns trechos. Outro detalhe importante: RARAMENTE atrasam.

Claro que é preciso ter sorte para aproveitar tudo isso. Se o trem estiver cheio, o jeito é viajar sentado (ou em pé) no corredor, como eu já fiz umas quatro ou cinco vezes.

Mas há outros modelos de trens muito bons na Alemanha, como o IC (Inter City) e o Metronom (tem dois andares e é super moderno).

Não sou especialista em transporte, mas é difícil pensar que em oito anos o Brasil consiga construir um sistema igual ou parecido, para facilitar a vida dos profissionais que trabalharão no Mundial de 2014.