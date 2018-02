Olha que dá…

Depois de um bom começo à frente da equipe, o técnico do Fluminense, Joel Santana, deu um sinal de que a crise é grave – algo que todo mundo sabia. A novidade foi a sinceridade usada pelo treinador ao dar uma idéia da dimensão do problema.

Um dia após ter sido eleito por Romário para comandar o time de craques idealizado pelo Baixinho, Joel não mediu palavras para descrever o momento do Fluminense.

“Não dá para descer mais, estamos no fundo do poço. Não podemos ficar mais ficar nesta situação que já dura 1 ano e três meses”, disse Joel.

Vale a pergunta, quantos treinadores teriam coragem de dizer o que pensam sobre o seu time? Será que Muricy, Leão, Luxemburgo ou Caio Jr. falariam francamente?

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas, um lembrete para Joel: se pensar bem, vai ver que ainda dá para descer mais. Atualmente, no segundo turno do Campeonato Carioca, o Fluminense é apenas o penúltimo colocado, seis pontos atrás do líder Vasco, que tem nove. E faltam somente três rodadas para o final.