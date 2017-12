Os Anteros

O Antero Greco falando em castelhano na concentração do Equador, em Bad Kissingen, três horas de trem de onde está a seleção brasileira aqui na Alemanha? E horas depois, na TV, estrelando Máquina Mortífera 3, dublado em alemão??? Não, não é possível. E não é mesmo. Só eram dois dos inúmeros sósias do nosso companheiro, eleito o italiano mais sensual da Copa do Mundo. Um dos sósias é o ex-meia equatoriano Alex Aguinaga. Ele tem até o furinho do queixo do Antero. Já o Mel Gibson tem parte do charme do nosso colunista.

