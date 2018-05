Os bons velhinhos

Esta época do ano é sempre igual, todo mundo na correria para comprar presentes (e muita tranqueira também) e para encontrar-se com colegas da firma. Entre um amigo secreto e outro, há a inevitável busca por castanhas, peru, nozes e outras guloseimas tão adequadas ao calor tropical. Os clubes também vão ao mercado, mal acabam os campeonatos, na tentativa de conseguir as melhores ofertas para a próxima temporada. Muitos contratam de baciada, daí por que me nego a usar o termo “reforço” para cada jogador que é apresentado como esperança para o ano entrante.

O mercado da bola no verão 2009/2010 ainda não está aquecido – nem creio que ficará. Faz tempo que falta numerário para apostas ousadas. E, nos casos em que a grana se mostra disponível, não se encontra produto de grande qualidade. A saída tradicional tem sido apelar para promessas e revelações, para alegria de agentes e “investidores”. Ou, o que é mais comum, se recorre a “jogadores experientes”, a maneira delicada de referir-se aos mais velhinhos, àqueles que já rodaram por aí e que pousam de volta na terra natal antes de curtir aposentadoria.

Como nostálgico incorrigível, acolho com simpatia o desembarque por aqui desses boleiros que já deram a volta ao mundo. A maioria vem com a vida feita (com a graça de Deus, amém!) e com fôlego para desfilar por mais um ou dois anos em nossos campos. Pode reparar que retornam como astros, salvadores da pátria e ídolos de qualquer torcida. A aura da maturidade, e os anos passados fora do Brasil, lhes dão status superior, ficam acima de relés paixões clubísticas e paroquiais.

Taí o caso do Ronaldo, que parecia acabado de vez, depois de nova contusão grave, e ressurgiu no Corinthians. Fofinho, sem a velocidade dos anos dourados, entortou zagueiros, fez gols, ajudou o time a ganhar duas taças, arrastou multidões por onde passou e recebeu aplausos até de palmeirenses! Taí também o exemplo de Petkovic, que apeou sem alarde no Flamengo, na metade do ano, foi entrando no time como quem não quer nada e no final se tornou um dos pilares na conquista do título.

Os dois casos animaram a cartolagem, que foram atrás dos vovôs da bola, por enquanto destaques no vaivém de fim de ano. O Corinthians é o que mais se entusiasmou com a receita e já acertou com Roberto Carlos, Iarley, Tcheco, com seus 30 e lá vai fumaça de idade. O São Paulo manteve Washington, o inoxidável Rogério Ceni, trouxe de volta Marcelinho Paraíba e flerta forte com Fernandão. O Vasco resgata Dodô, que ficou de molho por muitos meses por causa de doping, mas garante que tem fome de bola e não esqueceu como se fazem gols e jogadas de qualidade. O Corinthians não enrola em sua opção e diz que os veteranos foram chamados para dar consistência, equilíbrio e paciência ao time na briga pela Libertadores. É uma obsessão alvinegra ganhar o torneio continental, para livrar-se do complexo que tem em relação a seus coirmãos (eu, hein, quem acredita nisso?!) Santos, São Paulo e Palmeiras. Desconforto que nem o título mundial de 2000 conseguiu aplacar.

A esperança não é inconsequente – essa turma está em condições de segurar o rojão e ser útil na estratégia de Mano Menezes. Não vai resolver tudo, nem a torcida deve esperar isso. Como gosto dos velhinhos, torço para que arrebentem, para que degustem a bola (são uns senhores) e para que deem bico no preconceito com idade.