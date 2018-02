Os clubes precisam de marketing

O São Paulo já fez R$ 1,8 milhão com a venda dos DVDs da campanha da última Libertadores, conquista que culminou com a vitória sobre o Liverpool no Japão. Cerca de 60 mil discos foram comercializados pelo clube.

É claro que o título motiva muito o torcedor a comprar o DVD. O São Paulo tem faturado títulos importantes e isso tem seu peso. Mas nada impede que outros clubes também façam projetos desse tipo. O Corinthians foi campeão do Brasileiro em 2005. Poderia muito bem produzir algo parecido, mesmo em cenário nacional apenas.

Ocorre que os discursos de marketing dos clubes quase sempre são apenas discursos, e nada na prática acontece. O São Paulo, além das cotas de campeão, conseguiu ainda faturar um extra de quase R$ 2 milhões com uma idéia simples, barata e inteligente.

Quem não gostaria de ter na sala de casa um DVD com os melhores momentos do Santos, com a dupla Diego/Robinho em campo? Ou um filme do Palmeiras na era Parmalat? Marketing é oportunidade também, e isso os cartolas ainda não aprenderam.