Os maiores salários mensais do futebol brasileiro

A contratação pelo Santos faz do meio-campo Zé Roberto o maior salário mensal do futebol brasileiro neste momento, segundo levantamento feito pelo Jornal da Tarde. A lista é pequena, mas reforça o cenário de que no Brasil poucos ganham muito e muitos ganham pouco. Os valores são estimados.

A lista de salários (por mês) dos jogadores que atuam no Brasil:

Zé Roberto

– R$ 500 mil

Tevez

– R$ 400 mil (já foi embora, mas recebeu este último mês aqui)

Sávio

– R$ 210 mil

Fábio Costa

– R$ 200 mil

Maldonado

– R$ 200 mil

Kléber

– R$ 200 mil

Roger

– R$ 180 mil

Marcos

– R$ 170 mil

Carlos Alberto

– R$ 160 mil